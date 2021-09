Die neue Saison der Deutschen Radio Philharmonie : Weggeblasen, der „Geschmack nach Tran und Möwen“

Das Studiokonzert der DRP mit Alexander Liebreich am Pult war ein echter Höhepunkt in der noch frischen Saarbrücker Saison. Hier eine Archivaufnahme des Dirigenten. Foto: Tomás Vodnansky

Saarbrücken Vorwiegend leicht und heiter – das hätte man beim ersten Studiokonzert der DRP dem Programm nach erwarten können. Doch Dirigent Alexander Liebreich hat mehr daraus gemacht. Viel mehr.

Das Programm des 1. Studiokonzertes der Deutschen Radio Philharmonie ließ einen vorwiegend heiteren, musikalisch unkomplizierten und unterhaltsamen Abend erwarten. Was Dirigent Alexander Liebreich jedoch daraus machte, war alles andere als routinierter Mainstream. Man kann Felix Mendelsohn-Bartholdys Tongemälde „Die Hebriden oder die Fingalshöhle“ einfach so wegspielen – oder aber konsequent hineinleuchten in die Strukturen dieser sinfonischen Dichtung. Die Streicher, ob hoch oder tief, intensiv singen lassen, die Kantigkeit der Bläser schärfen, Artikulation befördern, Rhythmus verdeutlichen. Nicht der „Geschmack nach Tran und Möwen“ stand im Vordergrund, sondern ein wildes, dunkeltöniges Ölgemälde.