Interview DRP-Chefdirigent Pietari Inkinen: „Die Mentalität im Saarland ist schon anders“

Seit 2017 ist der Finne Pietari Inkinen (44) Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) in Saarbrücken. Eine mögliche Vertragsverlängerung hat er nicht wahrgenommen, um sich verstärkt seinen internationalen Engagements widmen zu können; unter anderem ist Inkinen Musikdirektor des KBS Symphony Orchestra in Seoul. Die kommende Saison in Saarbrücken ist seine letzte – wir haben darüber mit ihm gesprochen.