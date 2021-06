Weltkulturerbe : Sonntagskonzerte im Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Völklingen Im Juni bieten das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und die Hochschule für Musik Saar (HfM) an drei Sonntagen Konzerte. Den Anfang macht an diesem Sonntag der Gitarrist Juan Pablo Gonzáles Tobón mit einem Programm zwischen Folk, Jazz und Rock.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr auf dem Hochofenplatz, das Ticket ist im normalen Eintritt inbegriffen. Am Sonntag, 20. Juni, um 19.30 Uhr steht Johann Sebastian Bachs „Johannes-Passion“ in der Gebläsehalle auf dem Programm. Es spielen und singen Musikerinnen und Musiker der HfM. Jazz und Swing gibt es am 27. Juni: Zum ersten Mal seit langem wird mit dem HFM Jazz Orchestra wieder eine Bigband in der Hütte spielen. Start ist 19.30 Uhr.