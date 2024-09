Erster Roman und Lesung in Saarbrücken Von Püttlingen nach Marokko, in eine unbekannte Welt

„Dann gehen wir halt zu den Alis.“ So beschreibt es die Mutter des zehnjährigen Robert. Es ist 1956 im Saarland. Roberts Vater arbeitet im Kohlebergbau, und in der Ferne tut sich eine große Chance auf: „Wenn ich nach Marokko gehe, kann ich noch was werden.“ Zwecks Spracherwerb muss Robert noch zügig eine französische Schule besuchen, wofür ehemalige Mitschüler ihn als „Sauwackes“ verspotten. Als „Froschfresser“. Die Saar-Abstimmung im Jahr zuvor hat tiefe Gräben gerissen. Dies alles lassen Robert, die Eltern und der Hund Labakan zurück, als sie sich aufmachen in Richtung Marokko, in einem Peugeot 203.