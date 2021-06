Doku „Kurzzeitschwester“ von Saar-Filmemacher Philipp Lippert : Die Schwester, die plötzlich nicht mehr da ist

Vanessa und Philipp bei einem Urlaub am Meer. Sie haben ein inniges Bruder-Schwester-Verhältnis. Foto: NDR/Philipp Lippert

Saarbrücken Der junge Philipp hat eine geliebte Schwester – bis Vanessa, ein Pflegekind, plötzlich nicht mehr da ist. Erklärt wird dem Sechsjährigen nichts. 18 Jahre später spürt der saarländische Filmemacher Philipp Lippert dem Trauma seiner Familie nach. Die manchmal erschütternde Doku „Kurzzeitschwester“ zeigt der Regisseur am Samstag in Saarbrücken.

Und plötzlich, wie über Nacht, ist die kleine Schwester nicht mehr da. Und dem Bruder, gerade mal sechs Jahre alt, wird nichts erklärt. Kein Wohin, kein Warum. Es bleibt ein kollektives Familientrauma, dem der kleine Junge von einst nun nachspürt, 18 Jahre, nachdem er seine Schwester Vanessa zum letzten Mal gesehen hat.

„Kurzzeitschwester“ heißt die Dokumentation des saarländischen Filmemachers Philipp Lippert, die er am Samstag an zwei Terminen im Saarbrücker Kino Achteinhalb vorstellt und diskutiert. Lipperts Film ist ein berührender, manchmal auf ganz ruhige Weise tief erschütternder Film über Familienstrukturen, über enttäuschte Erwartungen, lebenslange Kränkungen, Selbstvorwürfe – und generell darüber, dass manches Geschehen zu komplex ist, als dass man rasch urteilen könnte. Einfache Antworten kann es hier nicht geben.

Zur Person Philipp Lippert (24) ist im Saarland aufgewachsen, er studierte in Dortmund Journalistik, arbeitete für SR und ZDF und absolvierte ein Rundfunk-Volontariat. In London hat Lippert den Masterstudiengang „Documentary Filmmaking“ abgeschlossen. Sein erster Dokumentarfilm „Jordanien – Land der Geflüchteten“ lief in einigen Kinos, auch im Filmhaus Saarbrücken.

Regisseur Lippert, 24, setzt mit seinem Film an der grundlegenden Frage an: Warum haben seine Eltern die Schwester, die ein Pflegekind war, wieder abgegeben? Die Eltern in Köllerbach und die Eltern seiner Mutter befragt er vor der Kamera. Diese intensiven, entwaffnend offenen Gespräche versuchen, das Geschehen zu rekonstruieren und zu erklären. Da ist Lipperts Mutter, die nach dessen Geburt drei Fehlgeburten erleidet; in einer schmerzhaften Szene des Films zeigt sie eine Seite in einem Erinnerungsalbum, auf der neben drei Ultraschallbildern eines Kindes dessen Todesanzeige eingeklebt ist.

„Ich weiß ja, wie alles geht - das ist das Problem“

Das Ehepaar entscheidet sich, ein Pflegekind aufzunehmen: Vanessa, einige Monate jünger als Philipp. Der schließt sie ins Herz, doch kollektive Harmonie stellt sich nicht ein. Die Mutter scheint zu streng zu Vanessa, das zumindest finden die Großeltern. Zugleich fühlt sich die Mutter bei der Erziehung alleine gelassen, weil der Vater, wie er im Film zugibt, „nie der Übervater“ sein wollte – und, das darf man mutmaßen, er das Gefühl hatte, bei der Erziehung mit seiner Meinung gegen die seiner Frau, die ausgebildete Erzieherin ist, nicht anzukommen. „Ich weiß ja, wie alles geht“, sagt die Mutter im Film mit einer gewissen bitteren Ironie, „das ist das Problem“. Und doch scheint der Vater einst einen engeren Kontakt zu Vanessa gehabt zu haben, denn er hat weniger erzogen, sondern, wie er sagt, „sie einfach so hingenommen“.

Der saarländische Filmemacher Philipp Lippert. Foto: NDR/Philipp Lippert

Der Rückzug des Vaters hat noch einen anderen Hintergrund – er blieb einst als 15-Jähriger in seinem Elternhaus wohnen, um noch die Schule abzuschließen, während seine Eltern 100 Kilometer weit weg zogen. Seine Erfahrungen zuvor mit den Eltern beschreibt er so: „Ich wurde ernährt und meine Hausaufgaben wurden kontrolliert – das war‘s dann“. Das präge einen, sagt er.

Es ist die große Stärke von „Kurzzeitschwester“, dass der Film mit sensiblen und offenen Gesprächen, Erinnerungsfotos und alten Familienvideos die Verästelungen persönlicher Erfahrungen aufzeigt, die Entscheidungen bedingen (und nachvollziehbar machen) – hier hat jeder sein Päckchen zu tragen und Gründe für sein Handeln. Ein grundlegendes Thema ist auch die Kommunikation in der Familie oder der Mangel davon – das Schwierige, das Misslungene wird nicht ausgesprochen. Ein kurzer Dialog steht beispielhaft für so vieles: „Warum wird in dieser Familie mehr geschwiegen als geredet?“, fragt der Sohn seinen Vater. Der antwortet: „Gute Frage.“ Und dann schweigt er.

Regisseur Lippert mit seiner Mutter Heike. Foto: Philipp Lippert / DRIVE beta GmbH

Umso verblüffender ist, wie offen sich die Eltern dann doch im Film äußern, auch über das, was sie in ihrer Verzweiflung getan haben: Als sich der Druck in der Familie ins Unerträgliche steigert, richtet sich der Blick auf Vanessa – wäre vieles leichter, wenn sie nicht mehr da wäre? Das glauben die Eltern – oder reden sich es ein, wie sie heute sagen. Der Vater packt Vanessas Sachen, bringt sie nach Bayern in ein Kinderheim zu ihrer Schwester – der letzte Blick des Vaters auf das Mädchen am Fenster des Heims verfolgt ihn bis heute. Nach seiner Rückkehr im Saarland wird geschwiegen, Vanessa ist in der Familie von nun kein Thema mehr. Aber die Probleme in der Familie schwelen weiter.

Ende gut, alles gut? Nein, aber das Schweigen ist gebrochen

„Kurzzeitschwester“, ein von den Saarland Medien gefördertes Projekt, ist in drei Teile à 25 Minuten gegliedert – der letzte Teil steht im Zeichen des Wiedersehens: Lippert macht Vanessas Adresse in Bayern ausfindig, nimmt vorsichtigen Kontakt auf; es kommt zu einem ersten Treffen – und sogar zu einem Besuch im Saarland, mit dem „Kurzzeitschwester“ schließt, mit Momenten, die den Versuch einer Harmonie zeigen und eine große Erleichterung. Die Floskel „Ende gut, alles gut“ ginge an der Wirklichkeit vorbei, zu viele Wunden wurden da geschlagen. Und doch hat der Film das bewirkt, was Lippert eben auch im Sinn hatte – das große Schweigen, das die Mutter einmal treffend „Familienkultur“ nennt, zu brechen. Dass „Kurzzeitschwester“ dennoch keine Nabelschau oder künstlerisch verbrämte Familientherapie ist, sondern ein sehr berührender, allgemeingültiger Film über fragile Familienstrukturen, macht ihn besonders sehenswert.

Philipp und Vanessa. Foto: Philipp Lippert / DRIVE beta GmbH