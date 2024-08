Vorführung im Filmhaus Erinnerung an Saarbrücker Regisseur Manfred Kirchheimer

Am 16. Juli ist der Filmemacher Manfred Kirchheimer in New York im Alter von 93 Jahren gestorben. Zur Erinnerung an den gebürtigen Saarbrücker, Ehrenbürger der Stadt und langjährigen Gast des Filmfestivals Max Ophüls Preis zeigt das Filmhaus Saarbrücken eine seiner Arbeiten: Sein architekturgeschichtlicher Dokumentarfilm „Tall: The American Skyscraper and Louis Sullivan“ aus dem Jahr 2006 läuft am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln.