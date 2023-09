Kino Film „Unsere Herzen – ein Klang“: Liebesgrüße an den Chorgesang – mit Konzert im Kino Achteinhalb

„Du hast es laufen lassen“, sagt Georg Grün, „laufen lassen ist das Allerschlimmste.“ Grün, Professor an der Hochschule der Musik Saar (HfM), arbeitet mit seiner Studentin Hyunju Kwon in der Evangelischen Kirche in Saarbrücken. Die Koreanerin dirigiert die Johannes-Passion, sie studiert Chorleitung bei Grün. „Technisch bist Du brillant“, sagt der, „aber manchmal verlässt Du Dich zu sehr auf die Technik.“ Weiter geht es mit Bach, es ist ein intensiver Probenmorgen in der HfM – und diese Szenen sind mit die intensivsten Szenen dieses Dokumentar- und Musikfilms, in dem Hyunju Kwon eine der drei Hauptpersonen ist.