Termine am Wochenende Doku „Heimat Saarland: Unsere Kinogeschichten“ läuft wieder

Über das Filmtheater in Wadern hatten Scherer und Ebert 2022 eine Doku gedreht – der Anstoß zu einer Expedition durch die saarländische Kinolandschaft. Scherer startete einen Aufruf nach Erinnerungen an Kino-Erlebnisse. Groß war die Resonanz, an acht Drehtagen führte er Interviews mit Experten, Kinofans und -betreibern, filmte unter anderem im Union-Theater in Illingen und im Saarbrücker Kino Achteinhalb. Unter anderem interviewte er Inge Theis, die mit ihrem Mann Günter Theis Filmtheater in Völklingen und in Saarbrücken betrieb, darunter die selige Camera an der Berliner Promenade. Auch Paul Burgard vom Saarländischen Landesarchiv und Kulturwissenschaftlerin Aline Maldener sind dabei, Kameramann Klaus Peter Weber, die Kinomacher Claudia Ziegler und Robert Haas, Ingrid Kraus und Waldemar Spallek vom Kino Achteinhalb, Michael Krane und Anna Reitze von der Camera Zwo.