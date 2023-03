„Heimat Saarland – Unsere Kinogeschichten“ Einst Hunderte Filmtheater – neue Doku über die Kinogeschichte im Saarland feiert Premiere

Wie klingen 100 Kinoklappstühle, die zugleich hochknallen – verbunden mit ein paar Schreckensschreien? Es muss ziemlich laut gewesen sein. Joseph Feilen kann sich noch bestens erinnern; vor fast 50 Jahren war das, als der „Weiße Hai“ sich durch die deutschen Kinos fraß und das Publikum kollektiv aus den Sitzen springen ließ. „Das gibt es nur im Kino“, sagt der Filmfan in der Doku „Heimat Saarland – Unsere Kinogeschichten“, die am Samstag ihre Premiere in der Camera Zwo in Saarbrücken feiert.