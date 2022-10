Kinowerkstatt St. Ingbert : Doku „Halt im Paradies“ mit Gästen in der Kinowerkstatt

St. Ingbert Am Samstag zeigt die Kinowerkstatt St. Ingbert die Dokumentation „Halt im Paradies“. Es geht um die Rotkreuz-Kinderzüge der 1940er und 50er Jahre. Im Mittelpunkt steht der Saarbrücker Literaturwissenschaftler Gerhard Sauder.

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt an diesem Samstag um 17 Uhr die Dokumentation „Halt im Paradies“ – in Anwesenheit des Saarbrücker Literaturwissenschaftlers Gerhard Sauder, der eine zentrale Figur im Film ist. Hans-Urs Bachmann und Lea Moliterni, die auch bei der Vorführung dabei sind, zeichnen die Geschichte der Rotkreuz-Kinderzüge nach, die zwischen 1942 und 1956 Tausende Kinder aus den kriegsversehrten Gebieten Europas in die Schweiz zur Erholung brachten.

Reise zurück nach 75 Jahren

Zeitzeugen erzählen im Film von ihren Erlebnissen. Im Zentrum steht Gerhard Sauder, der 1947 als Achtjähriger für drei Monate in die Schweiz reiste. Der Film begleitet ihn 75 Jahre später mit der Kamera, wie er die erste Reise seines Lebens noch einmal antritt. Dabei besucht er wieder die wichtigsten Orte seines Aufenthalts in Zürich auf, taucht ein in Erinnerungen und ordnet diese Erfahrung in sein Leben ein. Nach „Halt im Paradies“ kann mit Sauder und den Filmemachern diskutiert werden.