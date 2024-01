Ophüls-Festival Drecksarbeit in Cattenom: Die ungewöhnliche Arbeit der „Atomnomaden“

„Bei der ersten Tour haben wir nur beobachtet, gesammelt, ganz viel gesprochen und kennen gelernt, wie sie leben“, erzählt Friedrich. Dann hätten sie in Absprache mit diesen Protagonisten, die sich selbst spielen, Szenen geschrieben, also ein Drehbuch, in dem alle Aspekte vorkommen, die ihnen wichtig waren. Als einer der Männer etwa besonders viel Strahlung abbekam, hätten sie ihn gebeten, mit einem Kollegen darüber zu reden, um das im Film haben zu können. So ein Eingriff sei im Dokumentarfilm durchaus legitim. „Das einzige, was ihn vom Spielfilm unterscheidet, ist, dass die Menschen, die ich als Zuschauer sehe, tatsächlich so existieren und nicht andere darstellen“, meint Friedrich. Denn den Moment, in dem ein Mensch nicht wisse, dass er gerade gefilmt werde, den gebe es nicht.