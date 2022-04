Frauen in der Musikwirtschaft : Kreative diskutieren: Wie geschlechtergerecht ist die Branche?

Bei einem Gläschen Crémant diskutiert es sich leichter: Podium und Publikum am Dienstagabend (28.4.) in der Saarbrücker Kneipe Jules Vernes. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Wieso sind Frauen in der Musikwirtschaft unterrepräsentiert? Wie kann man marginalisierte Gruppen generell in der Branche fördern? Dazu gab es eine Diskussionsrunde in Saarbrücken in der Reihe „Content & Crémant“, organisiert von Dock 11, der Plattform zur Förderung der Saar-Kreativwirtschaft.

Ziemlich voll war das Jules Vernes in der Saarbrücker Mainzerstraße zum Auftakt der Reihe „Content & Crémant“, die das Team vom Dock11, dem Zentrum für die Förderung und Vernetzung der Saar-Kreativwirtschaft, am Dienstagabend nach langer Corona-bedingter Pause wieder zum Leben erweckte.

Es ging um das Thema „Frauen in der Musikbranche“, aber natürlich nicht nur, denn mittlerweile werden bei solchen Foren zum Thema Diskriminierung alle möglichen (marginalisierten) Gruppen mitgedacht und angesprochen. Wer‘s noch nicht weiß: Man fasst sie zusammen in dem Akronym „Flinta“ (steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen). Geschlechtsidentitäten sind eben heute auch ein großes Thema in der Musik- und Popkultur.

Die Saarbrücker queerfeministische Rapperin Mino Riot brachte es auf den Punkt: „Es geht ums Platz machen!“ Dafür gab es viel Applaus. Auf dem Podium berichteten außerdem Merle Bremer von der Initiative Keychange und Lena Leick vom Saarbrücker „Female Producer Collective“ von ihren Erfahrungen und neuesten Zahlen bezüglich der Repräsentation – oder besser – Unterrepräsentation von Frauen in der Musikwirtschaft.

Dabei ging es nicht nur um Künstlerinnen, die nicht nur sehr viel seltener gebucht werden als ihre männlichen Kollegen und dann meistens auch sehr viel schlechter bezahlt sind. Es ging auch um den „strukturellen Sexismus“ (Mino Riot) bei Bookern, Promotern, Produzenten oder Festivalmachern.

Das zu ändern hat sich „Keychange“ auf die Fahnen geschrieben. Es ist eine internationale Bewegung, die talentierte, unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulungen, Mentoring und Auftrittsmöglichkeiten unterstützt, wie Bremer berichtete. Sie selbst organisiert das Reeperbahn-Festival in Hamburg, dessen Line-up explizit die Geschlechtervielfalt widerspiegelt. Bremer plädiert für eine Frauenquote in der Musikwirtschaft. Sie höre immer wieder von Veranstaltern, dass man ja gerne weibliche Acts buchen würde, aber keine fände. Das hält sie für eine Ausrede.

KünstlerInnen-Managerin Lena Leick vom Female Producer Collective untermauerte dies. Für die Workshops, die die Saarbrücker Initiative zur Professionalisierung von „Flinta“ in der Musikwirtschaft anbiete, habe man aus über hundert Bewerbungen nur zehn Teilnehmer auswählen können. Das Collective ist auf Mittel angewiesen und hofft auf Unterstützung der neuen SPD-geführten Landesregierung.