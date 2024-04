Weltkulturerbe in Völklingen Diskussion bei Ausstellung „Der deutsche Film“: „eine historische Ungerechtigkeit“

„Wenn es Ihnen langweilig wird, dann schauen Sie sich einfach den Film hinter uns an“, sagt Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte; hinter ihm flimmert ein Ausschnitt aus Robert Reinerts Stummfilm „Nerven“ auf einer Leinwand. Ein netter Rat, aber kein nötiger, denn langweilig wird das Gespräch in der Ausstellung „Der deutsche Film“ am Donnerstagabend nicht – und am Ende ein wenig kontrovers. Anlass ist der druckfrische und ziemlich massive Ausstellungskatalog (Bericht folgt). Ralf Beil und Rainer Rother (Deutsche Kinemathek Berlin), die beiden Kuratoren der seit Oktober laufenden Ausstellung, haben sich einen prominenten Moderator eingeladen: Andreas Kilb von der FAZ, einen der prominentesten Filmjournalisten.