Sachbücher Bleibt der Osten eine „abgewiesene Braut“?

Es lässt sich nicht bestreiten, dass im Westen bis heute nicht selten mit einer gewissen Herablassung auf die Landsleute im Osten der Republik geschaut wird. Ganz so, als lebten dort lediglich lauter Demokratie-Nachzügler. Dass sowohl die AfD als auch die Linken in Ostdeutschland ihre Bastionen haben und den alten westdeutschen Volksparteien CDU und SPD den Rang ablaufen, wird in den alten Bundesländern nach dem Motto „Sind die denn nie zufriedenzustellen?“ gern als Ausdruck undankbaren Protestgebarens gedeutet.