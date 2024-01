Deutsche Radio Philharmone in Saarbrücken Pietari Inkinen verlässt die DRP – Nachfolger steht fest

Maria Grätzel, Orchestermanagerin der Deutschen Radio Philharmonie sagt: „Mit Josep Pons tritt ein großer Musiker von internationaler Reputation an die Spitze der DRP. In ihm begegnet man einer Persönlichkeit mit starkem Gestaltungswillen. Ein zentrales Anliegen ist es ihm, in seinen Programmen inhaltliche Bezüge transparent zu machen und in jeder Spielzeit ein markantes Thema in den Focus zu rücken. Mit den relevanten Themen unserer Zeit setzt er sich ebenso auseinander wie mit den sich verändernden Gewohnheiten von Konzertbesuchern. Die nachhaltige Sensibilisierung und Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für und durch Musik ist ihm dabei ganz besonders wichtig. Mit großer Freude und erwartungsvoll sehe ich der Zusammenarbeit mit ihm entgegen!“