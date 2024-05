Zirkus auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken So funktioniert auf der Insel „La Réunion“ progressiver Zirkus

Zu den auch im Wortsinne Höhepunkten in der insgesamt stärkeren zweiten Halbzeit gehört es, wenn die Truppe beschließt, alle nacheinander und gemeinsam auf ein einziges Trapez hinaufzuklettern, um so dem Hochwasser zu entkommen. Noch hinreißender, weil atemberaubend, sind die akrobatischen Figuren zweier Frauen am Vertikalseil, ohne Netz und weiterer Sicherung außer dem Seil an dem sie sich gegenseitig stützen, verwickeln und hinauf- und hinabgleiten. Oft leider erlebt man die nicht zu knappe Artistik als Einschub, als Pause in der Handlung, stumm und unterlegt mit stimmungsvoller Band-Musik. In den Momenten, wenn es jedoch gelingt, Akrobatik durch die Handlung zu motivieren oder umgekehrt, sind wir genau bei jenem zeitgenössischen Cirque à la française wie wir ihn bewundern und lieben und von dem wir in den nächsten Festivaltagen noch so einige Beispiele erwarten dürfen. Bereichert fühlte man sich aber auch an diesem Abend schon sehr, ist es der Truppe doch gelungen, ihrem Publikum Einblicke in Leben und Geschichte ihrer Insel jenseits Postkartenklisches und eigenen Zirkusstil zu vermitteln. Wer die zugehörige berührende Fotoausstellung in der Nauwieser 19 verpasst hat, kann sie noch im Internet ansehen: Www.cirquonsflex.com