Schülerwettbewerb „Junior.ING“ : Schülerinnen haben die beste Sprungchance des Landes entworfen

Saarbrücken Wer baut die steilste? Wer die stabilste, wer die mit der weitesten Flugbahn? Beim bundesweiten 15. Schülerwettbewerb „Junior.ING“ ging es diesmal unter dem Motto „IdeenSpringen“ darum, das Modell einer Ski-Sprungschanze zu entwerfen.

Die mit Mitgliedern der saarländischen Ingenieur- und Architektenkammer, dem Ministerium für Kultur und Bildung sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Saar besetzte Jury wählte nun ausschließlich weiblichen Ingenieur-Nachwuchs auf die oberste Stufe des Siegertreppchens. Den ersten Preis in Kategorie I holte Sophie Lau (8. Klasse) vom Gymnasium Johanneum in Homburg. In Kategorie II konnten sich mit einem gemeinschaftlichen Modell wiederholt Mia Siegel, Lucia Fassbender und Lotta Schwaiger (9. Klasse) von der Montessori-Gemeinschaftsschule Friedrichsthal durchsetzen: Beim letzten „Junior.ING“ hatte das Trio sogar schon einen zweiten Platz auf Bundesebene belegt. Auch der Sonderpreis für Gestaltung der Architektenkammer des Saarlandes ging an ein Damen-Duo: Vizepräsident Jens Stahnke überreichte ihn an Annika Diener und Johanna Momber (10. Klasse) vom Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen.