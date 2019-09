Kleinkunstwettbewerb : Die Sieger der „St. Ingberter Pfanne“

St. Ingbert Der einzige Frauenbeitrag beim von Männer dominierten Wettbewerb ging leer aus.

Die Sieger der „St. Ingberter Pfanne“ stehen fest. Die vier Preise wurden am Freitagabend in der St. Ingberter Stadthalle verliehen. Wie gewohnt gab es für alle Sieger eine echte Kupferpfanne und jeder der vier Preise ist mit 4000 Euro dotiert.

Den zweiten gleichwertigen Jurypreis erhielt Fatih Cevikkollu. „Er lud uns zum Perspektivwechsel ein und begrüßte uns in der schönen neuen Welt der alternativen Fakten“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Publikumspreis ging „mit deutlicher Mehrheit“ an den Rap-Poeten Quichotte.

Die St. Ingberter Pfanne wurde zum 35. Mal verliehen. Dieses Jahr, so sagt auch die Stadtverwaltung, herrschte ein deutlicher Männerüberschuss. Den einzigen Frauenbeitrag lieferten am vierten Wettbewerbsabend am Mittwoch die „Alten Mädchen“ (wir berichteten).