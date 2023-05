Die Botschaft des neuen Spielplans für das Staatstheater Alles richtig gemacht, Herr Busse

Dafür hat der Saarbrücker Intendant im Schauspiel jetzt Christoph Mehler an seiner Seite. Ein Wechsel tut der Sparte gut und tut Not, denn sie hat ihren Status als Dynamik- und Innovations-Motor verloren. Mehler obliegt es, einen Wettbewerb zu starten mit dem starken Musiktheater. Dass er aufschließt, traut man Mehler zu, er steht für opulentes Bilder-Theater, für „fette“ Stoffe. Die ersten Namen der Regisseure, die der Neue ans SST mitbringt, sprechen genau diese Stil-Sprache, so darf das Publikum Mitreißendes erwarten. Dies allein ist schon ein Vorfreude-Verstärker.