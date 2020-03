Performance : Die Redner spielen „Plus Ultra“ in Saarbrücken

Saarbrücken Die jüngste Produktion der Saarbrücker Performance-Gruppe Die Redner, die sich mit Globalisierung und Digitalisierung beschäftigt, ist im März noch vier Mal in Saarbrücken zu sehen: „Plus Ultra – Steve Jobs @ Christoph Kolumbus“ wird am Mittwoch (11. März, 19.30 Uhr), am Donnerstag (12. März, 10 und 19.30 Uhr) und am Samstag, (28. März, 19.30) in der Alten Feuerwache gezeigt.www.die-redner.de