Triumph für „Electric Fields“ So war die Preisverleihung beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis

Triumph für zwei Filme, die kaum unterschiedlicher sind könnten, zumindest auf den ersten Blick. Da ist „Electric Fields“ – in Schwarzweiß, in einem altertümlichen, fast quadratischen Bildformat, der poetisch freischwebend und episodisch von Leben, Liebe und Tod erzählt, dabei Melancholie und Hoffnung, Trauer und Komik wunderbar zusammenbringt. Und da ist „Jenseits der blauen Grenze“, die Geschichte einer Flucht aus der DDR über die Ostsee – im Breitwandformat, schnörkellos, klassisches „Erzählkino“, sehr spannend und bewegend. Und doch haben beide Filme Grundlegendes gemeinsam. Ihre Regisseurinnen Lisa Gertsch und Sarah Neumann gehen absolut souverän vor, jeder Film findet seine passende Form, und das wurde beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis honoriert. Jeder der beiden Filme gewann am Samstagabend im E-Werk drei Preise, „Electric Fields“ den Hauptpreis.