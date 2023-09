Anregungen, um am Endspurt der SaarArt 2023 teilzunehmen Allerletzter Aufruf: Besucht die SaarArt!

In der Stadtgalerie kann man sie sich noch anschauen, die amüsante Unterhaltung über einen Apfelbaum, die Suzan Noesen in ihre Videoinstallation „Obsolete Terrain – Towards a simple Talk in Utopia“ (2021) verarbeitet hat, und in der wir typischen Lebenshaltungen zu Klimakrise, Ökologie und Klassismus begegnen. Vier Schauspieler servieren sozialromantische, pragmatische, grün-ideologische und konservative Argumente, tauschen dabei aber die Rollen. Noesens Arbeit mag künstlerisch unterkomplex sein, aber gesellschaftspolitisch gräbt sie tiefer als erwartbar.