Filmtheater in der Corona-Krise : Saar-Kinos fürchten wieder eine rasche Schließung nach der Wiederöffnung

Filmtheater in der Corona-Krise

Ein hoffnungsvoller Hinweis an der Camera Zwo in Saarbrücken. Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken Die Filmbetriebe sehen den möglichen Wiederöffnungstermin am 22. März skeptisch – schnelle Schließung danach wäre fatal.

Die ersten Lockerungen machen sich bemerkbar – wie steht es da um die saarländischen Kinos, die seit November geschlossen sind? Einen verbindlichen Termin zur Wiedereröffnung können die Kinos noch nicht nennen, wie sie in einer Mitteilung er erklären, die über 20 Kinobetriebe im Saarland unterschrieben haben.

Zwar habe am 3. März die Ministerpräsidentenkonferenz einen Stufenplan beschlossen, nach dem Kinos ab dem 22. März öffnen dürften, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz im Land oder der Region über zwei Wochen hinweg nicht verschlechtert habe. „Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ist uns dies allerdings nur mit dem Nachweis von negativen Schnelltests aller Besucher gestattet“, teilen die Kinos mit. „Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Schnelltest-Pflicht, sobald die Inzidenz allerdings über 100 steigt, müssten wir wieder schließen.“

Die Kinos hätten noch keine Informationen darüber, wie die Kontrolle der Schnelltests zu vollziehen sei, welche Kapazitätsbeschränkungen in Kombination mit Schnelltests bestünden und ob nur bei Bewegungen im Haus oder auch am Platz dann weiterhin eine Maske getragen werden müsse.

„Das Saarland hat eine momentane Inzidenz von circa 60, ein schnelles Absinken bis Ende März ist leider nicht abzusehen so sehr wir es uns auch alle herbeisehnen.“ Man könne als Kinobetreiberin oder Kinobetreiber nicht absehen, „wie sich die Situation bezüglich Inzidenz, Impfen, Schnelltests, Kapazitätsbeschränkungen und einheitlichen Systemen zur Kontaktdatenerfassung in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt“. Man sei aber in engem Austausch untereinander, ebenso mit den Kino-Dachverbänden und den Verleihen.