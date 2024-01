Vor Wechsel nach Hannover Bodo Busse am Saarbrücker Staatstheater: Seine beste, seine schwächste Saison – gemessen an der Quote

Bodo Busse verabschiedet sich nächstes Jahr an die Staatsoper Hannover. Wie hat sich das Saarbrücker Theater in der Zeit seiner Intendanz nicht künstlerisch, sondern von der Akzeptanz her entwickelt? Einerseits gut, denn aktuell steigen die Abonnenten-Zahlen. 200 Serienabos mehr als in der vergangenen Spielzeit meldet das Staatstheater an der Saar, rund 4000 insgesamt. Andererseits liegen die Besucherzahlen noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau, wie das Staatstheater mitteilt, ohne aktuelle Daten aus der Besucherstatistik der Saison 2023/24 zu nennen. Denn die gibt das Theater nicht Ende des Jahres heraus, sondern erst nach vollständigem Ablauf der Saison, und die endet erst im Sommer 2024. Spielzeiten der Theater fallen eben nicht in eins mit der Jahreszahl, sie starten und enden im Spätsommer.