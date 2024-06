„Die Gleichung ihres Lebens“ Mit diesem Film kommt die Camera Zwo aus der Sommerpause

Mathematikerinnen und Mathematiker mögen kurz weghören beziehungsweise -lesen: Was um Himmels Willen ist die „Goldbachsche Vermutung“? Was wie ein Buchtitel im „Literarischen Quartett“ klingt, ist ein mathematisches Problem – eine bisher unbewiesene Vermutung des Mathematikers Christian Goldbach aus dem 18. Jahrhundert. Um Zahlentheorie geht es, um Primzahlen, und Goldbachs Theorie steht im Zentrum des Films „Die Gleichung ihres Lebens“, mit dem die Camera Zwo in Saarbrücken aus ihrer kurzen Sommerpause zurück kommt.