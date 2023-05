Kino Achteinhalb Kinofilm „Die Geschichte vom Holzfäller“: Das Leben, die Liebe, der Frisör

Nun, ein paar Minuten braucht man schon, um in diesen Film hineinzukommen. Rätselhaft beginnt er, was ja kein Fehler ist. Aber dann muss man ein wenig fürchten, dass Regisseur und Autor Mikka Myllylahti es mit Lakonie und Skurrilität übertreibt: mit Figuren, die er nahezu bewegungslos im Bild platziert und schweigend in die Weite schauen lässt. Oder schweigend essen lässt. Oder schweigend Karten spielen lässt. Aber sobald der Film diese Ouvertüre hinter sich hat, die fast wie eine Parodie wirkt auf die Produktmarke „skurriler Arthouse-Film mit verschrobenen Figuren aus der Provinz“, entwickelt sich „Die Geschichte vom Holzfäller“ zu einem faszinierenden Film, den man lange bei sich tragen wird.