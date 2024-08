Oliver Rohrbeck „Die drei ???“ live in Saarbrücken – Fans dürfen mit auf die Bühne

Seit 2003 machen wir Record-Release-Partys für „die drei ???“. Immer wenn eine neue Folge herauskommt, stellen wir diese live in einer anderen Stadt vor, hören vor Publikum den neuen Fall. Dabei haben wir zur Unterhaltung Mitmachhörspiele für den Abend entwickelt, das oft in der jeweiligen Stadt spielt. Das wurde umgewandelt zur jetzigen Veranstaltungsreihe. Die Leute sind ganz wild darauf, mal bei den drei ??? mitzuspielen. Als Bob, Peter oder Chauffeur Morton. Die Leute habe ich meistens direkt vor Ort aus dem Publikum herausgezogen, per Handmeldung. Das war ein spannender Prozess. Jetzt sind wir aber dazu übergegangen, die Leute vorher zu casten. Das heißt, Sie müssen mir eine kleine Szene auf Ihrem Handy vorspielen. Ich suche die Leute dementsprechend aus, wie sie in dem Video spielen. Dann können wir den Text schon vorher verschicken. Daraus wird dann ein zweistündiges Live-Hörspiel wie dieses Jahr in Saarbrücken der Zauberspiegel. Das sind die Klassiker-Fälle, die die Leute meistens lieben, also vor allem die ersten 40 Folgen.