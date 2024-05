Saarbrücken Die Crossover-Könige „Dog Eat Dog“ halten Hof im Kleinen Klub

„Who’s the King?“, hallt es aus vereinten Kehlen im proppevollen Kleinen Klub. Connor huscht ein spitzbübisches Lächeln übers Gesicht. Nicht nur ihm rinnen die Schweißperlen über die Stirn. Brandon Finley knüppelt hochkonzentriert die Drums, während Roger Haemmerli an der E-Gitarre und Dave Neabore wild transpirierend und mit vollem Körpereinsatz in die Saiten hauen – über allem die sich wiederholende flehentliche Melodie des Saxophons. Die verleiht nämlich „Who’s the King?“ den unverwechselbaren Charakter, der Dog Eat Dog 1994 den internationalen Durchbruch bescherte.