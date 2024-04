Kettcar-Bassist voller Schadenfreude in Saarbrücken „Die AfD hat es hier ziemlich verkackt“

War es jetzt der fünfte, zehnte oder zwölfte Auftritt in Saarbrücken? Die fünf Mitglieder der Deutschrockband Kettcar machten sich am Donnerstagabend vor ausverkaufter Garage einen Spaß daraus, die Zahl mit jeder Ansage hochzutreiben. Im Saarland sind sie Dauergäste, erinnerten auch an ihren ersten Auftritt 2001 im P-Werk in Blieskastel.