Konzert in der Saarlandhalle Die Ärzte in Saarbrücken – so heizte die Kult-Band mehr als 4000 Fans ein

Sie füllen immer noch die größten Stadien und Arenen des Landes. Doch für Die Ärzte steht fest: „Ich will einmal nach Saarbrücken.“ Und so trat die Kult-Band getreu der Textzeile ihres Songs „Madonnas Dickdarm“, den sie spontan in ihre Setliste aufgenommen hatten, am Samstagabend, 7. Oktober, nach ihrem bisher letzten Besuch 2008 mal wieder in der Saarlandhalle auf.