Spionageroman „Wie Sterben geht“ Deutscher Krimipreis an saarländischen Schriftsteller Andreas Pflüger

Der saarländische Schriftsteller Andreas Pflüger hat mit seinem Roman „Wie Sterben geht“ den Deutschen Krimipreis 2023 gewonnen. Das teilt das Bochumer Krimi-Archiv mit, das den undotierten und renommierten Preis seit 1985 vergibt – „für Romane, die inhaltlich originell und literarisch gekonnt dem Genre neue Impulse verleihen“. Pflügers viel gelobtes Buch, das er auch bei Lesungen in Neunkirchen und Saarlouis vorgestellt hatte, erzählt von Spionage in den 1980ern und von einer Agentin des Bundesnachrichtendiensts, die in Moskau in Todesgefahr gerät. „Um ehrlich zu sein, fühlt es sich noch besser an als beim ersten Mal 2018“, schreibt Pflüger bei Facebook über den Krimipreis – damals hatte er mit seinem Roman „Niemals“ den dritten Platz erreicht. Pflüger (66) ist bekannt unter anderem für seine Trilogie über die blinde Polizistin Jenny Aaaron, für den Thriller „Operation Rubikon“, und für seine Drehbücher, unter anderem für 27 „Tatorte“, darunter einen für den Saarländischen Rundfunk: „Bittere Trauben“ (2009).