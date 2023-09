TV-Star kommt nach Homburg Désirée Nosbusch erinnert sich: „Bad Banks“ war „mein letzter Versuch“

So kann es manchmal gehen. Gerade hatte Désirée Nosbusch ihre deutsche Schauspielagentin gebeten, ihren Namen aus der Kartei zu nehmen – denn die angebotenen Rollen fand sie uninteressant. „Oder wenn mich eine Rolle interessierte, entschieden sich die anderen nicht für mich“, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Doch dann erhielt sie per Mail eine Einladung zu einem Casting in Berlin – für eine geplante Serie namens „Bad Banks“ und die Rolle der Bankerin Christelle Leblanc. Nach mehreren Vorsprechterminen und mehreren „Danke, wir melden uns“ erhielt Nosbusch die Rolle. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte – 2018 lief die Serie erstmals. Und Nosbusch war plötztlich wieder da – obwohl sie eigentlich nie wirklich weg war. Aber für sie war das Casting für die erfolgreiche deutsch-luxemburgische Serie, wie sie schreibt, „mein letzter Versuch“.