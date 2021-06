Saarbrücker Theater Überzwerg : Monarch Großkotz und die Wegwerf-Gesellschaft

Saarbrücken „Des Kaisers neue Kleider“ im Saarbrücker Theater Überzwerg ist ein großes Vergnügen – für dieses Wochenende sind zwei Vorstellungen geplant.

Auch die für Kinder gedachte Inszenierung des Theater Überzwerg packte (umwelt-)politische Themen in den Stoff: Nicht nur, dass der Kaiser (herrlich: Reinhold Rolser) am Ende meint, er habe ganz besonders tolle Kleider an, obwohl er in einer ausgemacht geschmacklosen Unterhose vor dem Publikum steht. Nein, er ist auch ein arg verschwenderisches und verwöhntes Kind der Wegwerfgesellschaft: Sämtliche Gegenstände benutzt er nur einmal, sein Volk tut es ihm gleich. So stapeln sich Kartons auf der einen Seite der Bühne, auf der anderen ein Haufen Kleider. Die schlaue Schneiderin (Sabine Merziger) kommt neu an diesen verkommenen Hof und erkennt das Potenzial, hier den „neuen Stoff“ an den Mann zu bringen: Dieser sei nur erkennbar für jene, die klug genug und ihres Amtes würdig seien.