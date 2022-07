Neu im Kino: „Der Sommer mit Anais“ : Vorsicht – französischer Wirbelwind

Saarbrücken Die temporeiche Liebeskomödie „Der Sommer mit Anais“ startet in Saarbrücken.

Gegenüber Fremden scheu zu sein ist ein Gefühl, das Anais fremd ist. Tatsächlich verhält sie sich nie so offen und redselig wie in Gegenwart von Menschen, die sie nie zuvor gesehen hat. Anais‘ Wohnungsbesitzerin etwa ist eigentlich nur vorbeigekommen, um einen Rauchmelder anzubringen und nach zwei ausstehenden Monatsmieten zu fragen, doch damit dringt sie bei Anais nicht durch.

Kommunikation ist bei Anais eine einseitige Angelegenheit. Und auf Ratschläge reagiert sie allergisch; wohl vor allem deshalb plaudert sie vor Unbekannten fröhlich aus dem Nähkästchen, während sie bei Menschen, die ihr nahestehen, zurückhaltend und ausweichend wird. Im Innersten will sie, dass alles so bleibt, wie es einmal war, auch wenn sie selbst in ihrem Dasein rastlos von einer Station zur nächsten hastet.

Die Hauptfigur Anais lässt sich auf den erheblich älteren Verleger Daniel Moreau-Babin ein, was aber beiden keine Erfüllung bringt. Zwar kommt es zu heimlichen Treffen, und Anais zieht kurzzeitig bei Daniel ein; Leidenschaft entwickelt sich aber weder bei ihr noch bei Daniel – denn der hat keine Absicht, sein gemütliches Leben an der Seite der Schriftstellerin Emilie aufzugeben.

„Der Sommer mit Anais“ startet am Donnerstag in der Camera Zwo in Saarbrücken. Kritiken zu den anderen Neustarts finden Sie in unserer Beilage treff.region.