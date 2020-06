„World Taxi“ : Doku „Worl Taxi“ mit Regisseur Majer im Filmhaus

Saarbrücken „Wold Taxi“, die Dokumentation des Saarbrücker Regisseurs Philip Majer, läuft derzeit bundesweit in den Kinos (wir haben berichtet) und hat in der Presse viel Resonanz gefunden, vom „Stern“ bis zum Deutschlandfunk.

In Saarbrücken ist die Doku derzeit im Filmhaus zu sehen: am heutigen Freitag und am Montag um 17.30 Uhr. Bei der Samstagsvorstellung um 17 Uhr wird Regisseur Majer dabei sein und über seine Arbeit sprechen.

www.filmhaus.saarbruecken.de