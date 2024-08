Heimkino „Der Schnorchel“ – nostalgischer Krimi aus dem Hause Hammer

Die legendäre britische Produktionsfirma Hammer war ja nicht nur Horror, nicht nur Dracula und Frankenstein, nicht nur Christopher Lee und Peter Cushing. Es gab auch Krimis, zum Beispiel „Der Schnorchel“ – der Film, 1957 hammer-untypisch auch in Italien gedreht, ist ein kleiner, feiner, manchmal überraschend böser Thriller der Briten. Peter van Eyck, dank „Lohn der Angst“ damals ein veritabler Euro-Star, spielt einen Mann, der seine Gattin ermordet – in einer trickreichen, minutenlangen, dialoglosen Eröffnungssequenz, in der er eine Taucherbrille, Schnorchel, Gas und Gummischläuche braucht. Die Polizei glaubt an einen Freitod (worauf der Mörder spekuliert), nur seine junge Stieftochter ahnt, was geschen ist. Doch niemand glaubt ihr, und der Mörder weiß, dass sie das nächste Opfer sein muss.