„Bad Luck Banging or Loony Porn“ in Saarbrücken : Der Privatporno und die Moralapostel

„Bad Luck Banging or Loony Porn“ in Saarbrücken

Saarbrücken Die sarkastische Komödie „Bad Luck Banging or Loony Porn“, Berlinale-Gewinner in diesem Jahr, läuft im Saarbrücker Filmhaus – und lohnt sich sehr.

Was für ein Film. Er bringt sarkastische Gesellschaftskritik, Kunstbetrachtung, Geschichte und Philosophie unter einen Hut – und auch noch ein fröhlich erigiertes Glied. Letzteres ist sozusagen der Stein des Anstoßes im Film „Bad Luck Banging or Loony Porn“.

Denn ein extrem offenherziges und wonniges Privatvideo aus dem Lotterbett des Ehepaars Emi und Eugen findet den Weg ins Internet – und damit auch zu den Schülerinnen und Schülern der Lehrerin Emi. Nicht zu vergessen deren Eltern. Und die berufen einen Elternabend ein, was ja schon unter normalen Bedingungen kein Quell der Freude sein muss; aber hier, in einer renommierten Schule in Bukarest, schwingen sich die Eltern der „Porno-Lehrerin“, wie sie mittlerweile genannt wird, zu einem großen Tribunal auf – und der Zorn der Moralapostel ist schier grenzenlos. Irgendwann scheint es, als müsse Emi sich für alle Misslichkeiten der ganzen Welt rechtfertigen.