Saisoneröffnung am Saarländischen Staatstheater So soll ein großer Stoff aus der Antike verdaulich werden

Von ihm kam der Vorschlag „Antigone“. Danach erlitt der Sprach-Enthusiast Petras, dessen Lieblingsautor Kleist heißt, eine krasse Niederlage, denn er nahm sich ausgerechnet Hölderlins „Antigone“-Übersetzung vor. „Schnell war mir klar, dass der Abend dann in Hieroglyphen enden würde“, so Petras, also in einer für das Publikum kaum entschlüsselbaren Bildsprache. So landete Petras irgendwann bei seiner eigenen vielfach unter Beweis gestellten Kompetenz in Sachen Weltliteratur-Bearbeitungen. Unter seinem Pseudonym Fritz Kater will Petras jedoch am SST nicht fungieren, denn sein Freund Kater schreibe ausschließlich Eigenwerke.