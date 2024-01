Filmfestival Max Ophüls Preis „Das Zittern der Aale“ und „The French Flamingo Fucker“

Das Mittellange Format zwischen 30 und 60 Minuten ist reizvoll und je nach Geschichte sehr sinnig: Der einen oder anderen Produktion im Spielfilmwettbewerb hätte es gutgetan, kürzer zu sein. Am Samstag kann man sich noch das Programm 3 namens „Im Kaleidoskop“ anschauen, der zwei sehenswerte mittellange Filme zusammenbringt. Da ist „Das Zittern der Aale“ (Regie/Buch von Maximilian Weigl), jene Art von Film, die im Festivaldickicht übersehen werden könnte, weil er formal keine Revolution ausruft, sondern seine kleine große Geschichte ohne Mätzchen erzählt: Kunststudentin Eli (Julia Windischbauer, 2022 bei Ophüls als Schauspielerin ausgezeichnet) ist verliebt in Stella (Franziska von Harsdorf) – seit 24 vergeblichen Monaten. Den letzten Tag Stellas in München, bevor sie nach Wien zieht, verbringen die beiden zusammen. Eine bittersüße, halbstündige Freundschafts- und Liebesgeschichte mit viel sommerlichem München und einer wundersamen Gedichtlese-Szene im Englischen Garten. Die famose Julia Windischbauer kann man auch im Kurzfilm „Ein Teil von mir“ sehen.