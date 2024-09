Kleinkunst-Preis Dreister Sexismus und radikales Gendern – so war der erste Tag der St. Ingberter Pfanne

Die Größe der Halle machte es danach der Österreicherin Maria Muhar schwer: Ihr relativ statisches, feministisches Stand Up-Programm „Storno“ hätte vermutlich von einem intimeren Rahmen profitiert. In ihrem ersten Kabarett-Solo schlüpft Muhar in die Rolle einer genervten jungen Frau, die restalkoholisiert den Sohn einer Freundin hütet, obwohl sie sich Kindern nicht gewachsen fühlt. Davon ausgehend grantelt sie burschikos vor sich hin: über die stressige Zeremonie des Teetrinkens, das österreichische Gesundheitssystem, das Phänomen der steigenden Zahl von Tierrettungs-Videos, das beschwerliche Leben einer freischaffenden Künstlerin und die Verantwortungen des Mutterseins – all das von der typisch weiblichen Warte aus, irgendwelchen Erwartungen nicht zu genügen, was wiederum düstere Zukunftsvisionen provoziert.