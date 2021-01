Kostenpflichtiger Inhalt: Staatstheater-Intendant Bodo Busse : „Lasst uns warten, bis die Blumen wieder blühen“

Auch das Stück „Eine kurze Chronik des künftigen China“ liegt fertig geprobt auf Produktionshalde im Saarländischen Staatstheater. Es könnte während eines Premieren-Festivals an Ostern zur Uraufführung kommen. Auf dem Bild in der Mitte mit Maske zu sehen: Schauspielerin Martina Struppek. Foto: SST Martin Kaufhold/martinkaufhold.de, Martin Kaufhold

Interview Saarbrücken Das Saar-Staatstheater will erst an Ostern wieder öffnen. Produziert werde zurzeit nur, was auch aufgeführt werden könne, sagt Intendant Busse.