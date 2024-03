„Wir haben viel Qualität im Land“ Das Saarland hat jetzt seinen ersten „Popkoordinator“ – das plant er

„Was wir tun und was alles passiert, wird leider nicht überall wahrgenommen“, gibt Gregor Theado zu. Er ist Erster Vorsitzender des Poprat Saarland, der sich 2014 mit zwei Dutzend Mitgliedern „vor allem als Netzwerk“ gegründet hat. „Während der Pandemie wurden wir immer mehr zu der Interessenvertretung der Branche, heute sind wir ein großer Verband mit 200 Leuten.“ Um stärker nach außen zu tragen, was der Poprat tut, hatte er am Mittwochmorgen zum Pressetermin in die Union Stiftung in Saarbrücken geladen – kein Zufall, denn die Stiftung hängt unter anderem mit einer Poprat-Neuerung zusammen: Hier in der Steinstraße in Malstatt, wo sich mittwochs die Popratmitglieder treffen, hat gerade der erste „Popkoordinator“ sein Büro bezogen.