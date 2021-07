Das gibt es zu sehen : Saarbrücker Filmhaus bietet Kino an der frischen Luft

Saarbrücken Das Saarbrücker Filmhaus lädt wieder in seinen Innenhof ein, zu Kino an der frischen Luft. Geboten wird ein schöner Mix aus neuen Filmen und gern gesehenen Klassikern. Den Anfang macht am Freitag, 23. Juli, die meisterliche Tragikomödie „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen – über die Bürden der Midlife-Krise und den Alkohol als vermeintliche Fluchtmöglichkeit.

Am 30. Juli läuft „Und morgen die ganze Welt“ über eine junge Frau in der Antifa. Am Samstag, 31. Juli, ist der Klassiker „Die Reifeprüfung“ mit Dustin Hoffman und der Musik von Simon & Garfunkel zu sehen. Modernen Klassikern gehört das Wochenende am 6. und 7. August: „Pulp Fiction“ und „Forrest Gump“. Am 13. August läuft die französische Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ mit Isabelle Huppert als Beamtin, die sich unterbezahlt fühlt und ihr Gehalt mit Drogengeschäften aufstockt. Den Abschluss der Kinoreihe macht am Samstag, 14. August, der Krimi „No country for old men“, einer der besten (und düstersten) Filme der Coen-Brüder.