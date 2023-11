Stand der Dinge Das Ophüls-Festival 2024 — was Kino-Fans erwartet

Endlich wieder eine normale Festivalausgabe im Kino, ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen! Diese Aussicht macht nicht nur das Publikum, sondern auch die Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP), Svenja Böttger, froh. Am Donnerstag veröffentlichte das Festival-Team das Plakatmotiv der 45. Ausgabe, die vom 22. bis 28. Januar in Saarbrücken stattfinden wird, auf Social Media. „Wir wollen mit ihnen in die Welten der Filmschaffenden eintauchen, wir wollen in die Geschichten eintauchen, in die Ophülswoche, und das spiegelt das Motiv sehr gut wieder“, findet Böttger. Im Kulturausschuss der Landeshauptstadt informierte Böttger an diesem Tag über den Stand der Dinge, geplante Neuerungen für das kommende Festival und die Herausforderungen, die das Geld und das Personal betreffen.