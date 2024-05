Deutsche Radiophilharmonie in Saarbrücken Das bietet die DRP in der nächsten Saison

Dieser Abschiedsreigen beginnt sinnig: Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ erklingen im ersten Konzert der letzten Saarbrücker Saison von Pietari Inkinen am 10. September in Saarbrücken. Der Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) ist ja selbst ein fahrender Geselle zwischen Saarbrücken, Bayreuth, Melbourne, Seoul und einigen anderen musikalischen Arbeitsplätzen. In dieser Saison tritt er nun seine letzten Fahrten ins Saarland an; für diese Spielzeit verspricht die DRP einen „spätromantischen Klangrausch im Zeichen der großen romantischen Orchesterliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts“.