Konzert der DRP mit Gast-Dirigent Gast Waltzing “Die DRP – wuuuuunderbar!“

„Schön, gell?“, fragt Gast Waltzing in der Mitte des Konzerts am Dirigentenpult. Wer will oder könnte ihm da widersprechen? Das Konzert am Samstagabend ist ein wunderbar bunter Abend mit vielen Musikfarben und fast so etwas wie eine orchestrale Leistungsschau. „What a wonderful world“ heißt das Programm unter dem Banner „Studiokonzert Extra“, das der Luxemburger Musiker, Komponist und Arrangeur mit der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) erarbeitet hat. Das Interesse ist groß, die Termine am Freitag und Samstag im Großen Sendesaal des SR auf dem Halberg sind ausverkauft.