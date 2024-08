Nachfolger von Bodo Busse Das ist der neue Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters

Mutmaßlich wird in Gelsenkirchen ab heute über dem „MiR“-Opernhaus die Trauerfahne wehen. Denn am Freitagmittag wird im Saarländischen Staatstheater (SST) der Name des neuen Generalintendanten bekannt gegeben, den die Saarbrücker Zeitung zuvor aus verlässlicher Quelle erfuhr: Michael Schulz. Der Regisseur und Generalintendant des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier (MiR) verlässt seine langjährige Wirkungsstätte und wird in Saarbrücken Nachfolger für Bodo Busse. Der hatte bekanntlich seinen Vertrag vorzeitig gelöst, um ab 2025/2026 Chef der Staatsoper Hannover zu werden.