Hemmersdorf Pop Festival Ein Feenwesen lässt das Akkordeon brummen

Insider wissen das einzuordnen, und die sind auch geladen zu kommen, aber es sind doch vor allem Menschen aus der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, die sich am frühen Abend in der zur Festivallounge dekorierten Turnhalle zunächst von Alicia Edelweiss verzaubern lassen. „Österreich, Akkordeon“ – Chris W. Burr setzt gezielt auf solche Verwirrspiele, Attribute, die in diesem Fall an Volksmusik denken lassen. Was dieses Feenwesen zwischen Erde und Wasser dann aber auf vier Instrumenten an eigenen Kompositionen vorträgt, macht auch aus dem walisischen Volkslied, das die aus Wales stammende Mutter der Musikerin oft sang, etwas sehr Individuelles. Von leisen Gitarrentönen zum ekstatischem Gesang mit dem hypnotischen Brummen des Akkordeons, ergreifende Musik ganz ohne Elektroniküberlagerung. Den meisten Applaus kriegt dann aber doch der alberne Hula Hoop-Reifentrick.