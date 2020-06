Kammermusiktage Mettlach : Vom Mephisto-Walzer bis zum Tango

Merzig Was die Kammermusiktage in diesem Jahr bieten – das gesamte Programm im Merziger Zeltpalast auf einen Blick.

Am Freitag, 31. Juli, lädt die Leiterin der Kammermusiktage zum ersten Konzert der Reihe „Franziska Hölscher & Freunde“ ein, sozusagen ein Kammermusikfest innerhalb der Kammermusiktage: Die Freunde der Violinistin sind in diesem Fall Sebastian Manz (Klarinette), Danae Dörken (Klavier) und das Goldmund Quartett. Zusammen spielen sie ab 18 Uhr Musik von Joseph Haydn, Béla Bartók und Mozart. Im Anschluss gibt es „Late Night“ mit Sebastian Manz, der mal solo, mal in Begleitung Musik spielt von, unter anderem, Astor Piazzolla, Max Reger, Kinan Azmeh, Helmut Eisel und eine Eigenkomposition mit dem ziemlich griffigen Titel „Mozart’s the best, so fuck the rest“.