Ophüls-Leiterin über Preise und Filme „Manchmal wild, manchmal vielleicht auch traurig“ – das erwartet die Zuschauer beim Ophüls-Festival 2024

Am Montag beginnt das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis – in Kinos in Saarbrücken, aber auch in Bous, St. Ingbert, Saarlouis und mit einem Streaming-Angebot. 131 Filme sind in 226 Vorstellungen zu sehen, begleitet von Filmgesprächen in den Kinos, aber auch im Festivalclub „Lolas Bistro“. Wie behauptet sich das Festival gegen die Preissteigerungen? Und was gibt es zu sehen? Wir haben mit Svenja Böttger gesprochen, die das Festival seit dem Jahrgang 2017 leitet.